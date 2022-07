Traffico Roma del 31-07-2022 ore 11 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 31 luglio 2022) LuceverdeBentrovati a questo aggiornamento Buongiorno da Simona Cerchiara sulla Cassia bis Veientana lavori e rallentamenti in uscita datra il raccordo anulare lo svincolo per via della Giustinianadain aumento possibili rallentamenti sulla via Aurelia e sulla Pontina in zona Prati un incidente in via Leone IV procedere con prudenza in zona piazza Bologna lavori sul viale delle provincie modifiche per la circolazione possibili chiusura altrasporto pubblico da questa mattina chiusa la stazione metro di Furio Camillo per un intervento tecnico nel trasporto ferroviario lavori sulla fl4 la linea Albano per me le corse dei treni a Ciampino non passano per questa stazione e con questo è tutto dettagli di queste di altre notizie li potete consultare nel sito ...