Tour de France femminile 2022: vince Annemiek Van Vleuten - Sport - Altri Sport - quotidiano.net (Di domenica 31 luglio 2022) Annemiek Van Vleuten Roma, 31 luglio 2022 - Il Tour de France Femmes 2022 , prima edizione del Tour de France in versione femminile, non poteva che andare ad Annemiek Van Vleuten , che alla soglia dei ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022)VanRoma, 31 luglio- IldeFemmes, prima edizione deldein versione, non poteva che andare adVan, che alla soglia dei ...

Eurosport_IT : 10 luglio 2022: vince il Giro d'Italia ?????? 31 luglio 2022: vince il Tour de France Femmes ?????? Annemiek van Vleuten… - Eurosport_IT : Quando scatta in salita, non si può fermare. Che campionessa, che regina, Annemiek van Vleuten vince l'ultima tappa… - Eurosport_IT : IL TOUR DE FRANCE È DI JONAS VINGEGAARD! Il corridore della Jumbo-Visma festeggia a Parigi: è il secondo danese a… - ILENIALazzaro : RT @Eurosport_IT: TOUR 360 È IN DIRETTA! ?????? Celebriamo la Regina del @LeTourFemmes: Annemiek van Vleuten con la vittoria nella tappa conc… - Eurosport_IT : TOUR 360 È IN DIRETTA! ?????? Celebriamo la Regina del @LeTourFemmes: Annemiek van Vleuten con la vittoria nella tapp… -