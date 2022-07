sportli26181512 : #Totti, onorevole la suggestione. Tifosi? In ferie vicino a Roma: . -

Radio Radicale

Si potrebbe dire all'elettore, come dicenella pubblicità del gelato: " Vuoi assaggiare ". Personalmente ritengo che il Capitano potrebbe avere un buon risultato ...Il must indomma dell''Pupone' . Francescocandidato per il Pd Il dato è che Francescosarebbe corteggiato dal Partito Democratico (che si questi tempo corteggerebbe anche ... Italia al Centro - Il cantiere. Un incontro con Giovanni Toti per progettare il futuro del paese (9.07.2022) Grande festa per l’arrivo di Dybala, il che sta a significare grandi aspettative per il suo arrivo. Ho già detto e ripeto che, al di là di tutto, dobbiamo ringraziare Mourinho per come si è mosso e si ...