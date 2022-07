Toronto, Insigne sbaglia il rigore decisivo contro il New England Revolution | VIDEO (Di domenica 31 luglio 2022) Il Toronto ha conquistato il secondo risultato utile consecutivo in MLS. Insigne e compagni non sono andati oltre il pareggio contro il New England Revolution. La stagione della squadra non decolla, la situazione di classifica è ancora delicata con appena 23 punti conquistati in 23 partite. Il Toronto si è schierato con il tridente Bernardeschi, Jimenez e Insigne, in difesa c’è Criscito nel ruolo di terzino sinistro. Le squadre non sfondano e il primo tempo si conclude a reti inviolate. Insigne e Bernardeschi non riescono a fare la differenza, all’80’ si registra la grande occasione da gol: calcio di rigore per il Toronto, dal dischetto si presenta l’ex Napoli che però si fa ipnotizzare dal portiere. Finisce 0-0. Aïe ... Leggi su calcioweb.eu (Di domenica 31 luglio 2022) Ilha conquistato il secondo risultato utile consecutivo in MLS.e compagni non sono andati oltre il pareggioil New. La stagione della squadra non decolla, la situazione di classifica è ancora delicata con appena 23 punti conquistati in 23 partite. Ilsi è schierato con il tridente Bernardeschi, Jimenez e, in difesa c’è Criscito nel ruolo di terzino sinistro. Le squadre non sfondano e il primo tempo si conclude a reti inviolate.e Bernardeschi non riescono a fare la differenza, all’80’ si registra la grande occasione da gol: calcio diper il, dal dischetto si presenta l’ex Napoli che però si fa ipnotizzare dal portiere. Finisce 0-0. Aïe ...

