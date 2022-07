Torino, Lukic: «Sono fiducioso, fisicamente stiamo bene. Possiamo ancora migliorare» (Di domenica 31 luglio 2022) Il centrocampista del Torino Lukic ha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Nizza Sasa Lukic, centrocampista del Torino, ai microfoni dei canali ufficiali granata ha parlato al termine dell’amichevole persa 1-0 contro il Nizza. CONDIZIONE – «Siamo partiti il 4 luglio, piano piano siamo tornati in forma. Mancano sette giorni alla partita di Coppa Italia. Secondo me fisicamente stiamo bene, anche tecnicamente. Possiamo ancora migliorare, dobbiamo vedere anche dove abbiamo sbagliato e partire dalle cose che ci Sono venute bene». FIDUCIA – «Ripartiremo più forti che mai dopo i giorni di riposo che deciderà di darci il mister. Io Sono ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Il centrocampista delha parlato al termine dell’amichevole persa contro il Nizza Sasa, centrocampista del, ai microfoni dei canali ufficiali granata ha parlato al termine dell’amichevole persa 1-0 contro il Nizza. CONDIZIONE – «Siamo partiti il 4 luglio, piano piano siamo tornati in forma. Mancano sette giorni alla partita di Coppa Italia. Secondo me, anche tecnicamente., dobbiamo vedere anche dove abbiamo sbagliato e partire dalle cose che civenute». FIDUCIA – «Ripartiremo più forti che mai dopo i giorni di riposo che deciderà di darci il mister. Io...

tom_freni : RT @ToroGoal: ??Le parole del capitano del @TorinoFC_1906 #Lukic sul litigio #Vagnati-#Juric: “Queste cose succedono in tutte le squadre, ne… - ToroGoal : ??Le parole del capitano del @TorinoFC_1906 #Lukic sul litigio #Vagnati-#Juric: “Queste cose succedono in tutte le s… - sportface2016 : #Torino, #Lukic: 'Non commento la lite tra #Juric e #Vagnati. Il mister è sereno, come tutti noi' - WiAnselmo : RT @Mediagol: Torino, Lukic sulla lite Juric-Vagnati: “Non posso commentare, ma il mister è sereno” - Mediagol : Torino, Lukic sulla lite Juric-Vagnati: “Non posso commentare, ma il mister è sereno” -