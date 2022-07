Torino, Lukic: “Se si litiga è perchè abbiamo voglia di vincere” (Di domenica 31 luglio 2022) Torino Lukic-Il Torino continua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni estivi in amichevole. Il D.S Vagnati, dopo la lite con Juric si è attivato sul mercato, acquistati Lazaro ed è vicinissimo Miranchuck dall’Atalanta. Il nuovo capitano del Torino, Sasa Lukic, è stato intervistato ai microfoni di TMW dove ha parlato di vari argomenti. Si è unito e ha detto la sua sulla lite di Juric e Vagnati, e ha parlato degli obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del centrocampista Granata: Sulla lite tra Juric e Vagnati: “Non posso commentare. Sono cose che succedono in tutte le squadre, se litigano è perché vogliamo vincere e tutti vogliamo sempre di più. Succede anche da altre parti, qui è uscito un video e non ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)-Ilcontinua il suo ritiro prestagionale in vista dei prossimi impegni estivi in amichevole. Il D.S Vagnati, dopo la lite con Juric si è attivato sul mercato, acquistati Lazaro ed è vicinissimo Miranchuck dall’Atalanta. Il nuovo capitano del, Sasa, è stato intervistato ai microfoni di TMW dove ha parlato di vari argomenti. Si è unito e ha detto la sua sulla lite di Juric e Vagnati, e ha parlato degli obbiettivi stagionali. Ecco di seguito, le parole del centrocampista Granata: Sulla lite tra Juric e Vagnati: “Non posso commentare. Sono cose che succedono in tutte le squadre, seno è perchémoe tuttimo sempre di più. Succede anche da altre parti, qui è uscito un video e non ...

