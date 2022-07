Torino, Lukic: 'La lite Juric-Vagnati? Cose che succedono ovunque. Il mister è sereno' (Di domenica 31 luglio 2022) Al termine dell'amichevole contro il Nizza, il capitano del Torino, Sasa Lukic, ha parlato dell'ormai famosa lite tra Ivan Juric e Davide... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Al termine dell'amichevole contro il Nizza, il capitano del, Sasa, ha parlato dell'ormai famosatra Ivane Davide...

