(Di domenica 31 luglio 2022) Sarà inevitabilmente infuocata la prossima riunione tecnica della, quando scatterà l’ennesima ora dei chiarimenti tra Charlese lo staff del Cavallinola strategia messa in campo al Gp dirivelatasi disastrosa. Ed è stato così evidente l’errore, che anche gli avversari non sono riusciti a trattenere le risate. In una breve clip diffusa sui social ci sono Lewis, George Russel e il vincitore Maxche guardano gli highlights dellaprima della premiazione del podio. E proprio quando trasmettono il sorpasso del pilota della Red Bull sul monegasco,ha chiesto: «Era sulle dure?». Gli altri due non hanno potuto evitare di ridere guardandosi in faccia e hanno risposto «Sì». July 31, 2022 Il ...

salvoscol : Scusate chiedere al manager della Pirelli il motivo del tonfo della Ferrari mi sembra inutile! #skymotori - woodenship4u : @Agenzia_Ansa #Ferrari da 2-3 a giù dal podio con un bel tonfo di credibilità del muretto. Binotto deve andarsene. #Ferrari ridicolizzata. -

Tonfo Ferrari in Ungheria, Verstappen e Hamilton ridono davanti alla tv dopo gara. E Leclerc incredulo chiede al box: «Perché» - I video A Budapest la Ferrari sbaglia tutto e Max ringrazia, portando a casa l'ennesimo successo stagionale: doppio podio Mercedes, Sainz 4° e Leclerc 6° ...Arriva, forse, in Francia l'allungo decisivo in chiave campionato per Max Verstappen che vince in solitaria, approfitta del ko di Leclerc e ad oltre metà stagione è lanciato verso il bis mondiale con ...