The Cure | in arrivo una nuova edizione di “Wish” per il trentennale

MILANO – "Wish" è il nono album in studio dei Cure, pubblicato trent'anni fa, il 21 aprile 1992. È diventato l'album più venduto della band, raggiungendo in classifica il #1 in UK e il #2 in USA, dove è stato nominato per un Grammy all'interno della categoria Best Alternative Music. L'album ha prodotto tre singoli di successo, "High" nel marzo 1992, l'intramontabile "Friday I'm In Love" nel maggio 1992 e "A Letter To Elise", pubblicato nell'ottobre 1992. Il tour di quell'anno sarebbe stato il più lungo dei Cure, con 111 spettacoli in 21 paesi. La nuova edizione deluxe 3CD di 'Wish' con 45 tracce include 24 brani inediti e altri 4 per la prima volta in CD e in digitale: uscirà il prossimo 7 ottobre. Il CD1 contiene l'album originale "Wish" rimasterizzato da Robert Smith ...

