Tensione al confine tra Serbia e Kosovo, Belgrado minaccia ritorsioni (Di domenica 31 luglio 2022) In tv il presidente Vucic mostra una cartina in cui non riconosce il Kosovo. Da lunedì in vigore una legge che impedisce l'uso di targhe serbe, scatta la ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di domenica 31 luglio 2022) In tv il presidente Vucic mostra una cartina in cui non riconosce il. Da lunedì in vigore una legge che impedisce l'uso di targhe serbe, scatta la ...

MediasetTgcom24 : Tensione al confine tra Serbia e Kosovo, Belgrado minaccia ritorsioni #serbia #kosovo #belgrado #pristina - seguimi2022 : Ci stanno portando la guerra in casa forse?...???? - Davide19663174 : @guiodic Inoltre a quanto pare la goccia che ha fatto traboccare il vaso è stata una protesta dalla minoranza di ko… - KRISKSB : Sembra la fotocopia di quello che è successo il 24 febbraio al confine ukraino, con tweet continui per ore sull'int… - MamolkcsMamol : RT @agambella: Scaramucce di confine tra Serbia e Kosovo, ma non c'è vera battaglia, non registrate vittime. Tensione. Le parti stanno rinf… -