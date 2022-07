Tensione al confine tra Serbia e Kosovo | Belgrado minaccia ritorsioni | Russia | Provocazioni di Usa e Ue

(Di domenica 31 luglio 2022) In tv il presidente Vucic mostra una cartina in cui non riconosce il. Da lunedì in vigore una legge che impedisce l'uso di targhe serbe, scatta la ...

In tv il presidente Vucic mostra una cartina in cui non riconosce il Kosovo. Da lunedì in vigore una legge che impedisce l'uso di targhe serbe, scatta la ...ROMA, 31 LUG Le autorità del Kosovo hanno chiuso questa sera due valichi dicon la Serbia per i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove leggi approvate dal governo su documenti di identità e targhe ...Le autorità del Kosovo hanno chiuso due valichi di confine con la Serbia per i blocchi stradali messi in atto da dimostranti kosovari di etnia serba per protestare contro nuove leggi approvate dal gov ...I kosovari di etnia serba protestano contro le nuove leggi in vigore da lunedì su documenti d'identità e targhe automobilistichei ...