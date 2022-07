Tennis | Sinner batte Alcaraz L’italiano trionfa al Croatia Open

(Di domenica 31 luglio 2022) Jannikha battuto Carlose ha vinto il torneodisputato a Umago. L’altoatesino, classe 2001, ha sconfitto lo spagnolo con un punteggio di 6-7, 6-1 e ancora 6-1.era il campione uscente. Oraè arrivato al 10° posto nella classifica Atp mentre il suo rivale è sceso al quarto. I due si erano sfidati a Wimbledon, dove aveva vinto sempre. Per l’azzurro è la settimana finale vinta su otto giocate in tornei del circuito Atp. July 31, 2022 suLeggi anche:, impresa sfiorata dia Wimbledon contro Djokovic: sfuma il sogno della semifinalesi impone sunegli ottavi di ...

SuperTennisTv : ?? ????????????????? @janniksin è il nuovo campione del #CroatiaOpenUmag: 6-7 6-1 6-1 ad Alcaraz! Riempiamolo di ??… - SkySport : ULTIM'ORA #TENNIS #SINNER TRIONFA ALL'ATP UMAGO: #ALCARAZ BATTUTO IN RIMONTA 7-6 (7-5), 1-6, 1-6 #SkyTennis #SkySport - SuperTennisTv : Sarà @janniksin ad affrontare domani Alcaraz per il titolo del #CroatiaOpenUmag! ?? #Sinner 6-1 6-3 Agamenone… - LiberoReporter : Tennis: vittoria di Sinner all’Atp Umago 2022 - Gaebaldi : Tennis: vittoria di Sinner all’Atp Umago 2022 -

Un successo ricercato e meritato quello di, che proprio a Umago ha fatto il suo rientro nelle competizioni dopo l'infortunio alla caviglia subito a Wimbledon nel match contro Novak Djokovic. ...Abbonati per leggere anche ISCRIVITI QUI ALLE NEWSLETTER TUTTO GENOA, TUTTO SAMP E TUTTO SPEZIAUn mese fa si parlava dello spostamento dei circuiti professionistici dall'erba alla terra rossa europea. Ora è il momento della terza ...Doppio successo italiano al Croatia Open, torneo Atp 250, sui campi in terra rossa di Umago. Dopo la vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio, in serata Jannik Sinner ha vinto il titolo..