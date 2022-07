Tennis | De Minaur in finale contro Brooksby ad Atlanta

(Di domenica 31 luglio 2022) L'australiano ha superato in semiIlya Ivashka,(USA) - Alex Desi è qualificato per ladel BB&TOpen, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, ...

sportface2016 : #AtlantaOpen: #Ivashka e #Tiafoe battuti, la finale sarà #DeMinaur-#Brooksby - sportface2016 : #Atp #Atlanta, il resoconto dei quarti di finale: eliminato #Isner - pesresz : @auroramaria__ Spero sempre che De Minaur dia una svolta al suo tennis, specialmente negli slam quindi dico lui. Tr… - Luxgraph : Atlanta, Isner a De Minaur approdano ai quarti - zazoomblog : Tennis: Torneo Atlanta. Isner e De Minaur ai quarti di finale - #Tennis: #Torneo #Atlanta. #Isner -

Deè uno dei soli due giocatori non statunitensi ad aver vinto il torneo di Atlanta. Si è imposto nel 2019 senza concedere nemmeno una palla break in tutta la settimana, come nell'ATP Tour dal ...L'australiano ha superato in semifinale Ilya Ivashka, ATLANTA (USA) - Alex Desi è qualificato per la finale del BB&T Atlanta Open, torneo Atp 250 in scena sui campi in cemento della Georgia, negli Stati Uniti. Il numero 3 del seeding e 30 del ranking Atp, ha sconfitto ...Match folle nella finale di doppio, vinta da Fabio Fognini e Simone Bolelli in rimonta al super-tiebreak. Ora le Finals di Torino sono fattibili ...La tds n. 3 De Minaur s'impone in rimonta, uscendo alla distanza dopo temporali e folate di vento, spezzando l'incantesimo avverso nelle semi del 2022. Brooksby ...