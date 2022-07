Tempesta d'amore, anticipazioni tedesche 2022: Yvonne svela il nome del vero padre di Josie (Di domenica 31 luglio 2022) Rivelazioni scioccanti, piani rovinosi, nuovi amori e situazioni buffe, tutto questo e molto altro ancora farciranno le puntate tedesche di Tempesta d'amore in onda nel mese di settembre in Germania. Josie, dopo aver appreso che Erik non è suo padre biologico, farà un passo verso l'uomo e sarà furibonda con la madre. Questa situazione prenderà una piega inaspettata quando Yvonne, tutto a un tratto, rammenterà il nome del vero papà di sua figlia. Un nome che finirà per scombussolare ogni cosa. Tempesta d'amore puntate tedesche 2022: Yvonne ricorda il padre biologico di Josie Leon farà aprire gli occhi a ... Leggi su tvpertutti (Di domenica 31 luglio 2022) Rivelazioni scioccanti, piani rovinosi, nuovi amori e situazioni buffe, tutto questo e molto altro ancora farciranno le puntatedid'in onda nel mese di settembre in Germania., dopo aver appreso che Erik non è suobiologico, farà un passo verso l'uomo e sarà furibonda con la madre. Questa situazione prenderà una piega inaspettata quando, tutto a un tratto, rammenterà ildelpapà di sua figlia. Unche finirà per scombussolare ogni cosa.d'puntatericorda ilbiologico diLeon farà aprire gli occhi a ...

