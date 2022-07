Telecronisti Inghilterra-Germania su Sky | finale Europei femminili 2022

(Di domenica 31 luglio 2022) Tutto pronto per ladel Campionato Europeo femminile di calcio, che sarà interamente trasmessa su Sky e in streaming su NOW. In campodi scena al Wembley Stadium dalle 18 e in diretta su Sky Sport Football, Sky Sport Uno e Sky Sport 4K, in streaming su NOW. La telecronaca del match sarà affidata a Gaia Brunelli e Martina Angelini. In studio nel pre e post partita ci sarà Mario Giunta in conduzione. Con lui Moris Gasparri, Betty Bavagnoli e Andrea Marinozzi. SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA IL REGOLAMENTO SportFace.

