"Tassa di successione folle, non sto con Fratoianni e Di Maio": Renzi scarica Letta in diretta

"In Parlamento serve gente riformista, seria e competente": Matteo Renzi, ospite di Lucia Annunziata su Rai 3, ha detto la sua sulle elezioni in programma il 25 settembre. Dalle sue parole, in particolare, è emerso come non abbia alcuna intenzione di seguire la strada segnata da Enrico Letta: "Non sto con Salvini e Meloni e non sto con Fratoianni e Di Maio. Se al centro, come spero, ci saranno altri, come Azione di Carlo Calenda che ci sta pensando, bene". Un'apertura a Calenda forse? Ma le stoccate contro il leader del Pd non sono finite qui. Perché poi il segretario di Italia viva ha aggiunto: "Ieri Letta ha posto il tema di mettere la Tassa di successione e di candidare Di Maio in Emilia Romagna. Aumentare la Tassa di successione è una follia."

borghi_claudio : Certo che se la prima ideona di Letta è la tassa di successione... - CuoreDora : @AlvisiConci Quindi Renzi non vuole tassa di successione perché non conviene elettoralmente, ma non perché negli al… - DonVitoColoured : RT @borghi_claudio: Certo che se la prima ideona di Letta è la tassa di successione... - BonaMassimo : @Arturo_Scotto @CarloCalenda @EnricoLetta E' una idea farlocca per il semplice motivo che per garantirne le risorse… - pary1977 : RT @BimbavIVace: #mezzorainpiù governo #Renzi non fece tassa successione x 18enni e comunque diminuì drasticamente le tasse #università !… -