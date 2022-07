Tanganga Milan, occhio alla concorrenza: ora c’è anche la Roma (Di domenica 31 luglio 2022) Tra i nomi accostati al Milan per la difesa c’è quello di Tanganga. Sul centrale c’è però la concorrenza della Roma Tra i nomi accostati al Milan per rinforzare la propria difesa c’è anche quello di Tanganga. Per il difensore del Tottenham c’è però da battere la concorrenza della Roma. Stando a quanto riferito da Il Tempo, i giallorossi potrebbero accelerare qualora gli Spurs dovessero accettare la cessione in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di domenica 31 luglio 2022) Tra i nomi accostati alper la difesa c’è quello di. Sul centrale c’è però ladellaTra i nomi accostati alper rinforzare la propria difesa c’èquello di. Per il difensore del Tottenham c’è però da battere ladella. Stando a quanto riferito da Il Tempo, i giallorossi potrebbero accelerare qualora gli Spurs dovessero accettare la cessione in prestito con diritto di riscatto. L'articolo proviene da Calcio News 24.

