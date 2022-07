Tajani: “Berlusconi sempre durissimo con la Russia, non abbiamo dubbi” (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Forza Italia è sempre coerente e lineare. Al Parlamento europeo Forza Italia è la forza che, con Fratelli d’Italia, ha votato più risoluzioni critiche nei confronti della Russia. Anche Berlusconi ha votato testi durissimi contro l’invasione dell’Ucraina da parte della Russia. Non abbiamo nessun problema di collocazione, stiamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell’Occidente senza dubbi”. Lo ha detto Antonio Tajani a Mezz’ora in più. POLITICA ESTERA – “Anche Salvini lo ha ribadito, la posizione nella politica estera non cambia. Tutto il centrodestra al governo non cambierà, siamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell’Occidente e dell’Europa. Una scelta incontrovertibile, non cambieremo mai” ha rimarcato, aggiungendo che “Il ... Leggi su italiasera (Di domenica 31 luglio 2022) (Adnkronos) – “Forza Italia ècoerente e lineare. Al Parlamento europeo Forza Italia è la forza che, con Fratelli d’Italia, ha votato più risoluzioni critiche nei confronti della. Ancheha votato testi durissimi contro l’invasione dell’Ucraina da parte della. Nonnessun problema di collocazione, stiamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell’Occidente senza”. Lo ha detto Antonioa Mezz’ora in più. POLITICA ESTERA – “Anche Salvini lo ha ribadito, la posizione nella politica estera non cambia. Tutto il centrodestra al governo non cambierà, siamo dalla parte della Nato, degli Stati Uniti, dell’Occidente e dell’Europa. Una scelta incontrovertibile, non cambieremo mai” ha rimarcato, aggiungendo che “Il ...

