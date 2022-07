Taglia la gola alla moglie, i giudici lo assolvono: “Lo ha fatto per amore” (Di domenica 31 luglio 2022) Un uomo ha ucciso la moglie che da anni era malata terminale. Per i giudici non è da condannare ma da comprendere. Un uomo di 73 anni ha ucciso la moglie di 71 malata da molti anni. L’ha portata in giardino e al calare del buio le ha Tagliato la gola. L’anziano è a piede libero per i giudici è innocente. ANSA/ CLAUDIO PERI/ARCHIVIOSi penserebbe all’ennesimo caso di femminicidio come quello di Elisabetta Molaro, ammazzata dal marito nel sonno. Invece no: era un patto di suicidio tra i due coniugi. La moglie si ammalò quando aveva poco più di 30 anni e chiese al marito di toglierle la vita quando il dolore fosse diventato insopportabile. Il marito accettò a patto di uccidere anche se stesso. La vicenda è avvenuta in Gran Bretagna e lui è Graham ... Leggi su formatonews (Di domenica 31 luglio 2022) Un uomo ha ucciso lache da anni era malata terminale. Per inon è da condannare ma da comprendere. Un uomo di 73 anni ha ucciso ladi 71 malata da molti anni. L’ha portata in giardino e al calare del buio le hato la. L’anziano è a piede libero per iè innocente. ANSA/ CLAUDIO PERI/ARCHIVIOSi penserebbe all’ennesimo caso di femminicidio come quello di Elisabetta Molaro, ammazzata dal marito nel sonno. Invece no: era un patto di suicidio tra i due coniugi. Lasi ammalò quando aveva poco più di 30 anni e chiese al marito di toglierle la vita quando il dolore fosse diventato insopportabile. Il marito accettò a patto di uccidere anche se stesso. La vicenda è avvenuta in Gran Bretagna e lui è Graham ...

