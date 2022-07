Supercoppa di Germania al Bayern Monaco | vittoria da brividi

(Di domenica 31 luglio 2022) Questa l’ennesima affermazione in competizione per i ragazzi del, che escono vittoriosi alla Red Bull Arena: disintegrano i padroni di casa del Lipsia 5-3 e portano a casa ladidiincol brivido Con un colpo di classe, il neo acquisto Sadio Mané segna e fa dimenticare Lewandowski, volato via a Barcellona. I bavaresi si impongono senza problemi contro il Lipsia, un 5-3 che sancisce la decimadi, la terza consecutiva dopo le vittorie sul Borussia Dortmund nel 2020 e nel 2021. Unameritata da parte della squadra d Negelsmann, ma presa un po’ alla leggera: i bavaresi si illudono di aver chiuso bottega nel ...

