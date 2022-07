Superbike, Toprak Razgatlioglu vince gara-2 in Repubblica Ceca: battaglia pirotecnica con Bautista e Rea (Di domenica 31 luglio 2022) Toprak Razgatlioglu ha vinto la gara-2 del GP di Repubblica Ceca 2022, tappa del Mondiale Superbike andata in scena sul circuito di Most. Il Campione del Mondo si è imposto al termine di una serratissima lotta con Alvaro Bautista e Jonathan Rea: una battaglia a tre altamente spettacolare e avvincente, ricca di sorpassi e controsorpassi, che si è risolta definitivamente in favore del turco soltanto negli ultimi tre giri. L’alfiere della Yamaha replica il successo ottenuto in mattinata nella superpole race, conquista il sesto sigillo stagionale e recupera ulteriore terreno sulla prima posizione in classifica generale: ora Alvaro Bautista è distante 38 lunghezze, il campionato è apertissimo quando mancano ancora sette ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022)ha vinto la-2 del GP di2022, tappa del Mondialeandata in scena sul circuito di Most. Il Campione del Mondo si è imposto al termine di una serratissima lotta con Alvaroe Jonathan Rea: unaa tre altamente spettacolare e avnte, ricca di sorpassi e controsorpassi, che si è risolta definitivamente in favore del turco soltanto negli ultimi tre giri. L’alfiere della Yamaha replica il successo ottenuto in mattinata nella superpole race, conquista il sesto sigillo stagionale e recupera ulteriore terreno sulla prima posizione in classifica generale: ora Alvaroè distante 38 lunghezze, il campionato è apertissimo quando mancano ancora sette ...

