Superbike, risultato superpole race GP Repubblica Ceca: Razgatl?o?lu vince su Rea, Bautista completa il podio (Di domenica 31 luglio 2022) Toprak Razgatl?o?lu ha vinto la superpole race del Gran Premio di Repubblica Ceca dopo uno spettacolare duello contro Jonathan Rea. La battaglia non è mancata tra i due, il turco ha primeggiato sul britannico che ha inseguito in tutti i modi il gradino più alto del podio. Il #1 di Yamaha, partito secondo, ha preso subito il primato su Jonathan Rea che dopo tre passaggi sembrava arrendersi. Rea ha provato a cambiare il risultato finale minacciando a più riprese il turco, abile ad indurre all’errore l’avversario. Toprak non è stato superato e non si è fatto sorprendere dal pluricampione di Kawasaki. Il duello è stato oltremodo interessante, il campione del mondo in carica ha primeggiato sul centauro di Kawasaki che proverà a rifarsi nella race-2. Molto bella la lotta in ... Leggi su oasport (Di domenica 31 luglio 2022) Toprak Razgatl?o?lu ha vinto ladel Gran Premio didopo uno spettacolare duello contro Jonathan Rea. La battaglia non è mancata tra i due, il turco ha primeggiato sul britannico che ha inseguito in tutti i modi il gradino più alto del. Il #1 di Yamaha, partito secondo, ha preso subito il primato su Jonathan Rea che dopo tre passaggi sembrava arrendersi. Rea ha provato a cambiare ilfinale minacciando a più riprese il turco, abile ad indurre all’errore l’avversario. Toprak non è stato superato e non si è fatto sorprendere dal pluricampione di Kawasaki. Il duello è stato oltremodo interessante, il campione del mondo in carica ha primeggiato sul centauro di Kawasaki che proverà a rifarsi nella-2. Molto bella la lotta in ...

sportli26181512 : Superbike, Round Repubblica Ceca: Bautista vince gara-1 a Most, 2° Razgatlioglu: Alvaro Bautista su Ducati ha vinto… - zazoomblog : Superbike risultato superpole GP Repubblica Ceca: Rea al top su Razgatl?o?lu 3° posto per Rinaldi - #Superbike… - MotorcycleSp : Proveniente da uno dei migliori round dell'anno, Loris Baz affronta il weekend di Most of the Superb... #Superbike… -