Super Messias, Giroud decisivo, Rebic da rivedere: promossi e rimandati di Marsiglia-Milan (Di domenica 31 luglio 2022) Un Milan formato Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli centrano una vittoria convincente nella sfida del Velodrome contro il Marsiglia (0-2).... Leggi su calciomercato (Di domenica 31 luglio 2022) Unformato Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli centrano una vittoria convincente nella sfida del Velodrome contro il(0-2)....

vinx_enzo : @Luissss97 Ho seri dubbi che facciano DeK + Ziyech, non fosse altro che in attacco siamo super affolati e qualcuno… - Spina14_acm : @Captivus_acm @IlgoldiDhorasoo Che poi chi mi conosce sul serio e parla con me in privato sa come la penso e sono s… - xyz21271663 : 20a #Milan-Roma 1° tempo sontuoso Florenzi Kalulu Gabbia Theo Tonali Krunic Messias Diaz Saele Giroud, formazione i… - jacksilvi : @Delu90Inter @deliux9 No io preferisco i fantasmi di Bremer e Dybala! È quello di Messi anche! Saelemakers e Messia… - LucchiCristiano : @Angelredblack1 @AlexanderVella5 Comunque abbiamo Messias e Saelemaekers potremo anche arrivare quarti, se tutti ri… -