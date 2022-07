“Suoni di un paesaggio futurista”, il Gran Duo Italiano a Capri omaggia la musica napoletana (Di domenica 31 luglio 2022) Tributi ai compositore partenopei Francesco Santoliquido, Gaetano Fusella, Emilia Gubitosi Il Gran Duo Italiano, composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso, il prossimo 6 agosto, alle ore 19, terrà presso il Centro Caprense Ignazio Cerio l’attesissimo concerto “Suoni di un paesaggio futurista”. Il programma musicale vuole essere un significativo tributo per celebrare i 100 anni dal primo Convegno sul paesaggio, che si tenne sull’isola azzurra nel 1922 e che vide protagonista una folta schiera di futuristi, in primis Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto, 22 dicembre 1876 – Bellagio, 2 dicembre 1944), fondatore del movimento. CapriIn programma musiche del compositore e musicologo Francesco Balilla Pratella ... Leggi su laprimapagina (Di domenica 31 luglio 2022) Tributi ai compositore partenopei Francesco Santoliquido, Gaetano Fusella, Emilia Gubitosi IlDuo, composto dal violinista Mauro Tortorelli e dalla pianista Angela Meluso, il prossimo 6 agosto, alle ore 19, terrà presso il Centro Caprense Ignazio Cerio l’attesissimo concerto “di un”. Il programmale vuole essere un significativo tributo per celebrare i 100 anni dal primo Convegno sul, che si tenne sull’isola azzurra nel 1922 e che vide protagonista una folta schiera di futuristi, in primis Filippo Tommaso Marinetti (Alessandria d’Egitto, 22 dicembre 1876 – Bellagio, 2 dicembre 1944), fondatore del movimento.In programma musiche del compositore e musicologo Francesco Balilla Pratella ...

OltreleColonne : Suoni in movimento: Sinergie, uno spazio in condivisione tra persone e paesaggio - Cinecorriere : Suoni in movimento: Sinergie, uno spazio in condivisione tra persone e paesaggio -