Subsonica lunedì 1 agosto al Grado Festival

(Di domenica 31 luglio 2022) La band simbolo del rock elettronico italiano torna live in Friuli Venezia Giulia. I Subsonica saranno protagonisti domani, lunedì 1, sul palco della Diga Nazario Sauro di, nel penultimo evento di un’edizione davvero speciale, la decima, delOspiti d’Autore. All’Isola del Sole la band porterà il tour “Atmosferico 2022”, che vedrà i Subsonica nuovamente impegnati sul palco neiall’aperto in Italia, a 20 anni di distanza dall’uscita di “Amorematico”, il terzo album, pubblicato l’11 gennaio 2002. Non una celebrazione vera e propria, ma l’occasione per rimettere in gioco quella attitudine al groove che, a partire dal singolo “Nuvole rapide”, segnò l’evoluzione dei Subsonica, trasformando i loro live in una sconfinata pista da ballo. I biglietti per il concerto sono ...