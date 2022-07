“Strappati dalle braccia dei genitori”. Quattro fratellini morti, tragedia senza fine: cosa è successo (Di domenica 31 luglio 2022) Quattro fratellini sono morti insieme. Una tragedia senza fine quella capitata nel Kentucky, Usa. Avevano da 1 a 8 anni di età. Una tragedia che ha sconvolto l’intera comunità, soprattutto perché solo solo 4 delle 25 vittime di quelle ore, nella stessa zona. La causa è tutta da additare a un’ondata di maltempo anomala. Una terribile alluvione che ha spazzato via qualunque cosa nell’arco di chilometri. Tra le 25 vittime anche i Quattro fratellini: Maddison, Riley Jr., Chance e Nevaeh. I piccoli sono morti cercando di sfuggire all’acqua che aveva invaso la roulotte nella quale abitavano, ma per loro non c’è stato nulla da fare. Una tragedia che colpisce tra l’altro una delle zone più ... Leggi su caffeinamagazine (Di domenica 31 luglio 2022)sonoinsieme. Unaquella capitata nel Kentucky, Usa. Avevano da 1 a 8 anni di età. Unache ha sconvolto l’intera comunità, soprattutto perché solo solo 4 delle 25 vittime di quelle ore, nella stessa zona. La causa è tutta da additare a un’ondata di maltempo anomala. Una terribile alluvione che ha spazzato via qualunquenell’arco di chilometri. Tra le 25 vittime anche i: Maddison, Riley Jr., Chance e Nevaeh. I piccoli sonocercando di sfuggire all’acqua che aveva invaso la roulotte nella quale abitavano, ma per loro non c’è stato nulla da fare. Unache colpisce tra l’altro una delle zone più ...

