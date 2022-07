Strage Bologna: Bonaccini, l'Emilia - Romagna non dimentica (Di domenica 31 luglio 2022) "Questa città e questa regione non dimenticano. E martedì saremo in piazza per onorare la memoria delle 85 vittime e ricordare gli oltre 200 feriti di una Strage tra le più efferate della storia ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) "Questa città e questa regione nonno. E martedì saremo in piazza per onorare la memoria delle 85 vittime e ricordare gli oltre 200 feriti di unatra le più efferate della storia ...

Ansa_ER : Strage Bologna: Bonaccini 'l'Emilia-Romagna non dimentica'. 'Bologna e l'Italia colpite al cuore, ma c'è stata la r… - rimininewsgaia : Il ricordo della studentessa riminese Flavia Casadei, nelle parole del suo professore Renato Di Nubila. Le cerimon… - gazzettaparma : Le iniziative per onorare la memoria delle vittime e la ricerca di verità e giustizia dei familiari - CatelliRossella : ??????Strage Bologna: Bonaccini 'l'Emilia-Romagna non dimentica' - Emilia-Romagna - - qn_carlino : Bebo Guidetti: 'Raccontiamo ai bambini la strage del 2 agosto con parole e disegni' -