Sprint del centrodestra: il sondaggio fa godere la coalizione, sinistra stracciata (Di domenica 31 luglio 2022) Se si votasse oggi, la coalizione di centrodestra vincerebbe le elezioni politiche del 25 settembre con il 49% delle preferenze, sfiorando la cifra tonda del 50% degli elettori. Il dato emerge da una rilevazione di Noto Sondaggi, che spiega come al secondo posto ci sia la coalizione di centrosinistra - distante anni luce - con il 23,5 dei voti, mentre una coalizione di centro raggiungerebbe l'11,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, prenderebbe l'11% dei voti, con una drastica riduzione dei parlamentari anche in virtù del taglio di deputati e senatori voluto proprio dai grillini. Andando maggiormente nel dettaglio della coalizione di centrodestra, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 24% (da solo avrebbe più voti dell'intera sinistra messa ... Leggi su iltempo (Di domenica 31 luglio 2022) Se si votasse oggi, ladivincerebbe le elezioni politiche del 25 settembre con il 49% delle preferenze, sfiorando la cifra tonda del 50% degli elettori. Il dato emerge da una rilevazione di Noto Sondaggi, che spiega come al secondo posto ci sia ladi centro- distante anni luce - con il 23,5 dei voti, mentre unadi centro raggiungerebbe l'11,5%. Il Movimento 5 Stelle, invece, prenderebbe l'11% dei voti, con una drastica riduzione dei parlamentari anche in virtù del taglio di deputati e senatori voluto proprio dai grillini. Andando maggiormente nel dettaglio delladi, Fratelli d'Italia è il primo partito con il 24% (da solo avrebbe più voti dell'interamessa ...

