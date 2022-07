Spezia, Di Marzio: “Gli Aquilotti pronti a chiudere tre colpi” (Di domenica 31 luglio 2022) Spezia DI Marzio- Lo Spezia continua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Gli uomini di Gotti hanno svolto lavoro duro ed estenuante, lavoro personalizzato per M’Bala Nzola, uno dei più convincenti nel ritiro. Lo Spezia lavora attivamente in entrata, la dirigenza Americana vuole consegnare a Gotti una squadra competitiva per una salvezza tranquilla. Interessano vari obbiettivi ma, dopo la cessione di Provedel si sbloccheranno 3 colpi in entrata. Gli Aquilotti si assicureranno per la porta Bartolomej Dragowski, arriverà a titolo definitivo dalla Fiorentina. Per la difesa, interessa un talentino ex Venezia ed ora in forza al Chelsea, il suo nome è Ampadu che ha già militato nella nostra Serie A la scorsa stagione. Il Gallese verrà acquistato dagli Spezini in prestito ... Leggi su seriea24 (Di domenica 31 luglio 2022)DI- Locontinua il suo ritiro in vista dei prossimi impegni estivi. Gli uomini di Gotti hanno svolto lavoro duro ed estenuante, lavoro personalizzato per M’Bala Nzola, uno dei più convincenti nel ritiro. Lolavora attivamente in entrata, la dirigenza Americana vuole consegnare a Gotti una squadra competitiva per una salvezza tranquilla. Interessano vari obbiettivi ma, dopo la cessione di Provedel si sbloccheranno 3in entrata. Glisi assicureranno per la porta Bartolomej Dragowski, arriverà a titolo definitivo dalla Fiorentina. Per la difesa, interessa un talentino ex Venezia ed ora in forza al Chelsea, il suo nome è Ampadu che ha già militato nella nostra Serie A la scorsa stagione. Il Gallese verrà acquistato dagli Spezini in prestito ...

