Speranza: Dividendo il campo stiamo favorendo destra pericolosa (Di domenica 31 luglio 2022) "Con Salvini e Meloni al governo, l'asse della politica estera italiana si sposterebbe da fortemente europeista a fortemente euroscettica. E io mi batterò perché non vincano gli amici di Orbán e di Le ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 31 luglio 2022) "Con Salvini e Meloni al governo, l'asse della politica estera italiana si sposterebbe da fortemente europeista a fortemente euroscettica. E io mi batterò perché non vincano gli amici di Orbán e di Le ...

Corriere : Speranza: «La destra pericolosa è il nostro avversario. Dividendo il campo la stiamo favorendo» - cnitalia1 : New video by Tele Italia: Speranza: «La destra pericolosa è il nostro avversario. Dividendo il campo la stiamo favo… - 171822elFranca : Speranza: «La destra pericolosa è l’avversario. Dividendo il campo la stiamo favorendo» - hiddenyears : RT @Corriere: Speranza: «La destra pericolosa è il nostro avversario. Dividendo il campo la stiamo favorendo» - Nocavia2 : RT @ilgiornale: Il ministro della Salute teme una sconfitta e invoca l'accozzaglia: 'Non spacchiamoci nei collegi. L'avversario è la destra… -