Spalletti: “Male il secondo tempo. Kim? Vi dico cosa penso” (Di domenica 31 luglio 2022) Luciano Spalletti è intervenuto nella diretta prodotta dal Napoli per commentare il match pareggiato 1-1 contro il Mallorca a Castel Di Sangro. Sulla squadra e sul possesso palla: “Com’è andata? Un po’ bene, per un altro po’ insomma. Abbiamo avuto delle difficoltà nel gestire la palla, viaggiava lentamente e loro erano piazzati. Bene all’inizio, ma nella seconda parte dovevamo fare meglio”. Spalletti Napoli Mallorca Il tecnico del Napoli si è poi soffermato sui nuovi acquisti: “Kim? Molto bene, ha fatto vedere fisicità e bravura con i piedi, è uno reattivo, muscolare, tecnico“. Alla domanda su Kvaratskhelia ha risposto così: “Kvara? Ha fatto bene anche le altre, lui ha la capacità di saltare l’uomo, non è stato fortunato in alcune situazioni, ma ha fatto bene, sicuramente. Dovremo fare tutti meglio, ma nel primo ... Leggi su rompipallone (Di domenica 31 luglio 2022) Lucianoè intervenuto nella diretta prodotta dal Napoli per commentare il match pareggiato 1-1 contro il Mallorca a Castel Di Sangro. Sulla squadra e sul possesso palla: “Com’è andata? Un po’ bene, per un altro po’ insomma. Abbiamo avuto delle difficoltà nel gestire la palla, viaggiava lentamente e loro erano piazzati. Bene all’inizio, ma nella seconda parte dovevamo fare meglio”.Napoli Mallorca Il tecnico del Napoli si è poi soffermato sui nuovi acquisti: “? Molto bene, ha fatto vedere fisicità e bravura con i piedi, è uno reattivo, muscolare, tecnico“. Alla domanda su Kvaratskhelia ha risposto così: “Kvara? Ha fatto bene anche le altre, lui ha la capacità di saltare l’uomo, non è stato fortunato in alcune situazioni, ma ha fatto bene, sicuramente. Dovremo fare tutti meglio, ma nel primo ...

