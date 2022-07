Sorpresa tra i bagnanti a Ischia: nascono 60 tartarughe sulla spiaggia di San Montano – Le foto (Di domenica 31 luglio 2022) Grande emozione tra i bagnanti di Ischia. Almeno sessanta tartarughe caretta caretta sono nate sulla spiaggia di San Montano e con buona probabilità ne arriveranno delle altre. Le uova dovrebbero essere state deposte circa 40 giorni fa. La Sorpresa arriva ieri, 30 luglio, quando i piccoli animali hanno iniziato ad emergere da un nido sulla sabbia, messo sotto protezione poco dopo dalla Guardia Costiera. Dopo esser stato allertato è arrivato sul posto anche il personale dell’area marina Regno di Nettuno, la zona protetta attorno alle isole del golfo (Ischia, Procida e Vivara), che ha seguito le tartarughe nel loro avvio al mare durante la notte. TELEIschia \ Franco Trani ... Leggi su open.online (Di domenica 31 luglio 2022) Grande emozione tra idi. Almeno sessantacaretta caretta sono natedi Sane con buona probabilità ne arriveranno delle altre. Le uova dovrebbero essere state deposte circa 40 giorni fa. Laarriva ieri, 30 luglio, quando i piccoli animali hanno iniziato ad emergere da un nidosabbia, messo sotto protezione poco dopo dalla Guardia Costiera. Dopo esser stato allertato è arrivato sul posto anche il personale dell’area marina Regno di Nettuno, la zona protetta attorno alle isole del golfo (, Procida e Vivara), che ha seguito lenel loro avvio al mare durante la notte. TELE\ Franco Trani ...

marcoconterio : ???? Entra nella fase decisiva la trattativa tra #OM e #HellasVerona. Le parti stanno provando a superare in questo m… - AleGnocchi : RT @andcapocci: Tra i tanti numeri assurdi del monitoraggio pandemico manca il più importante: 1200 morti in una settimana, ma non è una so… - gumballx9 : Ieri sono stata veramente felice anche perché tutto questo era una sorpresa e io l’ho voluta sapere a tutti i costi… - FlavioBertolin8 : @Ilsuperbo89 Puó succedere che il numero 20 batta il numero 10, ma tra un top 5 e uno fuori dai 100, é quasi imposs… - ccclacar : RT @andcapocci: Tra i tanti numeri assurdi del monitoraggio pandemico manca il più importante: 1200 morti in una settimana, ma non è una so… -