Sorelle investite dal treno a Riccione, il barista della stazione: "Una delle ragazze mi ha detto che l'avevano derubata, le ho dato dell'acqua. Poi le ho viste morire" (Di domenica 31 luglio 2022) Giulia e Alessia Pisanu travolte sui binari. Il racconto: "L'ho seguita con lo sguardo, barcollava. Dopo pochi metri si è incontrata con una seconda ragazza che indossava qualcosa di verde e aveva in mano degli stivali neri. Poi è successo. Sono sconvolto" Leggi su repubblica (Di domenica 31 luglio 2022) Giulia e Alessia Pisanu travolte sui binari. Il racconto: "L'ho seguita con lo sguardo, barcollava. Dopo pochi metri si è incontrata con una seconda ragazza che indossava qualcosa di verde e aveva in mano degli stivali neri. Poi è successo. Sono sconvolto"

rtl1025 : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un tre… - fanpage : ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni le due ragazze investite da un treno questa mattina all'alba a Riccione - repubblica : Riccione, sono due sorelle di 15 e 17 anni le ragazze investite e uccise da un treno mentre attraversavano i binari… - LuigiBevilacq17 : RT @rtl1025: ?? Sono due sorelle di 15 e 17 anni residenti in provincia di Bologna, le ragazze investite questa mattina da un treno in trans… - Cesare72133517 : Sono padre di tre figli.... queste notizie mi gettano nello sconforto più totale.... Ciao #Alessia e #Giulia Riccio… -