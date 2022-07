Slitta il piano “salva debito” del colosso Evergrande (Di domenica 31 luglio 2022) La crisi del colosso cinese Evergrande fatica a trovare uno sbocco, con il rischio di un collasso che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla seconda economia mondiale, e quindi sulle Borse. Lo sviluppatore immobiliare, gravato da 300 miliardi di dollari di debiti, aveva promesso la presentazione entro luglio di un piano preliminare di ristrutturazione del debito Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di domenica 31 luglio 2022) La crisi delcinesefatica a trovare uno sbocco, con il rischio di un collasso che potrebbe avere gravi ripercussioni sulla seconda economia mondiale, e quindi sulle Borse. Lo sviluppatore immobiliare, gravato da 300 miliardi di dollari di debiti, aveva promesso la presentazione entro luglio di unpreliminare di ristrutturazione delCalcio e Finanza.

