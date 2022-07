(Di domenica 31 luglio 2022) Dale strade non solo sono lastricate d’oro, ma luccicano anche! Tre anni fa, la meravigliosa gammaè entrata a far partegrande famiglia died è subito diventata popolare. Il brand è felice di dare il benvenuto ai nuovi modelli di questa. Sorelle delle tanto amateè lieta di presentare leII e III. Sinonimo di eleganza, questo sandalo, proposto in quattro tonalità, presenta delicate fascette e una suola più sottile tipica di tutti i modelli. Con brillantini sgargianti sulle fascette e lungo la suola, questo classico modello farà brillare ad ogni occasione. LeGlitter II donano luminosità ai piedi. ...

Lopinionista : Slim II e III, i sandali Havaianas della nuova linea Sparkle -

