Sirene e spari | tensione tra Serbia e Kosovo L’uscita di Dukanovic | «La Serbia sarà costretta ad iniziare la denazificazione dei Balcani»

Leggi su open.online

(Di domenica 31 luglio 2022) Aumenta latra, alimentata da notizie definite “fake news” da ambo le parti. Nella giornata del 31 luglio, i media di entrambi i Paesi hanno confermato il suono dellenel capoluogo del distretto di Kosovska Mitrovica, accompagnate dal suono delle campane per circa mezz’ora delle chiese serbo ortodosse nella regione settentrionale del. Sui social circolano diversi video che testimoniano entrambi gli episodi e secondo alcune testimonianze ci sarebbero stati degli scontri a fuoco. Secondo quanto riportato dall’Agenzia Nova, le forze armate internazionali dell’operazione Kfor starebbero monitorando la situazione. La situazione sarebbe precipitata a seguito della decisione del governo kosovaro di non riconoscere più i documenti serbi, in ...