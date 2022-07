Sinner batte in rimonta Alcaraz alla finale dell'Atp di Umago: per l'azzurro è il sesto titolo in carriera (Di domenica 31 luglio 2022) Doppio successo italiano al Croatia Open, torneo Atp 250, sui campi in terra rossa di Umago. Dopo la vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio, in serata Jannik Sinner ha vinto il titolo ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Doppio successo italiano al Croatia Open, torneo Atp 250, sui campi in terra rossa di. Dopo la vittoria di Simone Bolelli e Fabio Fognini nel doppio, in serata Jannikha vinto il...

Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - repubblica : ++ripetizione con punteggio corretto++ Jannik Sinner batte Alcaraz in 3 set 6-7 (5) 6-1 6-1 e vince torneo Umago - Eurosport_IT : SINNERRRR ???????? Jannik Sinner batte in due set Jaume Munar e vola ai quarti all'ATP di Croazia ??????… - IreneGuagno : #Sinner Incredibile grande campione, batte per la seconda volta quest'anno, il (predestinato) Alcaraz, che dicevano… - ericagaudiello : RT @matmosciatti11: Poi vabbè questo fa un altro sport e non lo scopriamo certo oggi. Jannik #Sinner batte Carlos #Alcaraz 6-7(5) 6-1 6-1,… -