Sinner batte Alcaraz in tre set e vince l'Atp 250 di Umago - Sport - Tennis - quotidiano.net (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik Sinner Umago, 31 luglio 2022 - Un primo set molto equilibrato e altri due totalmente dominati da Jannik Sinner , che si aggiudica l' ATP Umago 2022 vincendo 2 - 1 ( 6 - 7; 6 - 1; 6 - 1 ) contro ... Leggi su quotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) Jannik, 31 luglio 2022 - Un primo set molto equilibrato e altri due totalmente dominati da Jannik, che si aggiudica l' ATP2022ndo 2 - 1 ( 6 - 7; 6 - 1; 6 - 1 ) contro ...

repubblica : ++ripetizione con punteggio corretto++ Jannik Sinner batte Alcaraz in 3 set 6-7 (5) 6-1 6-1 e vince torneo Umago - Eurosport_IT : SINNERRRR ???????? Jannik Sinner batte in due set Jaume Munar e vola ai quarti all'ATP di Croazia ??????… - WeAreTennisITA : Sulla terra ad Umago Sinner non fallisce ?? Batte Munar per 6-4 6-4 e raggiunge i quarti. Passa anche Zeppieri super… - Agenzia_Ansa : Tennis: Jannik Sinner ha vinto il torneo Croatia Open a Umago battendo in finale in tre set il favorito n.1 e campi… - restoalsud : #territorio #sud #lavoro Sinner batte Alcaraz in finale e vince il torneo di Umago - -