Sinner batte Alcaraz in finale e vince il torneo di Umago (Di domenica 31 luglio 2022) Umago (CROAZIA) (ITALPRESS) – Jannik Sinner ha vinto l "Plava Laguna Croatia Open", torneo Atp 250 dotato di un montepremi pari a 534.555 euro, disputato sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago. In finale, l'altoatesino numero 10 del mondo e seconda forza del seeding, ha sconfitto lo spagnolo Carlos Alcaraz, numero 5 del ranking Atp e primo favorito del tabellone, col punteggio di 6-7 (5) 6-1 6-1. Era il terzo scontro fra le due stelle emergenti del tennis internazionale, dopo la vittoria di Alcaraz sul veloce indoor di Parigi Bercy dello scorso anno e la rivincita degli ottavi finale di Wimbledon di inizio mese, vinta in quattro set dall'azzurro. Nel primo set grande equilibrio e nessun break. Sul 6 pari un tie-break ...

