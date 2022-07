Sinner-Alcaraz, che finale a Umago! (alle 20 in tv) (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti i risultati degli azzurri impegnati nel “Plava Laguna Croatia Open” che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia. Leggi su federtennis (Di domenica 31 luglio 2022) Tutti i risultati degli azzurri impegnati nel “Plava Laguna Croatia Open” che si sta disputando sui campi in terra rossa del Teniski Centar Stella Maris di Umago, in Croazia.

Eurosport_IT : Sarà Sinner contro Alcaraz in finale! ? Jannik vince il derby italiano contro Agamenone in due set e sfiderà lo sp… - SuperTennisTv : Sarà @janniksin ad affrontare domani Alcaraz per il titolo del #CroatiaOpenUmag! ?? #Sinner 6-1 6-3 Agamenone… - josemorgado : Umag ATP 250 semifinals: [1] Carlos Alcaraz ???? vs. [Q] Giulio Zeppieri ???? [2] Jannik Sinner ???? vs. [Q] Franco Agamenone ???? - Myopinion83 : #croatia #Alcaraz il bimbetto cazzone, sbruffoncello che per 3 punti di seguito chiama il pubblico come se stessimo… - geekeconomist : RT @SuperTennisTv: Sarà @janniksin ad affrontare domani Alcaraz per il titolo del #CroatiaOpenUmag! ?? #Sinner 6-1 6-3 Agamenone #tennis h… -