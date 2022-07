Sinner a caccia del titolo contro Alcaraz. Dove vedere la finale del torneo di Umago – ORARI E TV (Di domenica 31 luglio 2022) È la finale che tutti attendevano fin dalla vigilia: Jannik Sinner contro Carlos Alcaraz. Le semifinali dell’Atp 250 di Umago hanno espresso il loro verdetto e come da pronostico le prime due teste di serie del torneo hanno raggiunto l’atto decisivo. Ora sarà sfida per il titolo questa sera, domenica 31 luglio, alle 20. I precedenti tra i due parlano di un uno pari: lo spagnolo vinse a Parigi Bercy nel 2021, mentre Sinner ha trionfato poco meno di un mese fa sull’erba di Wimbledon. La sfida odierna è la prima sulla terra rossa. Alcaraz ha perso soltanto sei partite in stagione di cui tre contro tennisti azzurri: Matteo Berrettini, appunto Sinner e Lorenzo Musetti. Dopo il match con Giulio Zeppieri ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 31 luglio 2022) È lache tutti attendevano fin dalla vigilia: JannikCarlos. Le semifinali dell’Atp 250 dihanno espresso il loro verdetto e come da pronostico le prime due teste di serie delhanno raggiunto l’atto decisivo. Ora sarà sfida per ilquesta sera, domenica 31 luglio, alle 20. I precedenti tra i due parlano di un uno pari: lo spagnolo vinse a Parigi Bercy nel 2021, mentreha trionfato poco meno di un mese fa sull’erba di Wimbledon. La sfida odierna è la prima sulla terra rossa.ha perso soltanto sei partite in stagione di cui tretennisti azzurri: Matteo Berrettini, appuntoe Lorenzo Musetti. Dopo il match con Giulio Zeppieri ha ...

