"Siamo donne, non siamo macchine", il messaggio di Francesca Musci alle neomamme (Di domenica 31 luglio 2022) Stringere il proprio bambino tra le braccia dopo nove mesi di attesa non può che essere commovente. La sensazione che si prova è difficile da descrivere ed è per questo che ogni donna non vede l'ora di capire in prima persona cosa questo significhi. Ne sa qualcosa anche Francesca Musci, conosciuta per avere partecipato a Matrimonio a prima vista Italia, diventata mamma di Riccardo il 26 luglio 2022. Il bimbo è frutto della relazione che la giovane ha con Andrea Griselli, che ha in comune con lei la partecipazione al reality, anche se a due edizioni differenti. Francesca, infatti, è stata una delle poche concorrenti che aveva deciso di proseguire il rapporto con la metà che gli esperti del programma avevano trovato per lei, Stefano Protaggi. Non solo, i due avevano anche deciso di risposarsi con una cerimonia in grande stile, a conferma ...

