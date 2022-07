Siamo alle comiche: Di Maio candidato a Bibbiano (Di domenica 31 luglio 2022) Non c’è nulla di sicuro, almeno fino alla formazione ufficiale delle liste. Però i rumor si rincorrono e i cronisti emiliani stanno raccogliendo un po’ di informazioni in questo senso. Pare che Luigi Di Maio, ex leader del Movimento Cinque Stelle, quello del “vaffa” e del “pdmenoelle”, sia pronto non solo ad apparentarsi col partito di Letta, ma anche ad accettare un “seggio sicuro” nella rossa Emilia Romagna. Forse a Modena, cioè a due passi da Bibbiano. Ricordate? Ricordate quel famoso scandalo sui bambini sottratti alle famiglie? Ricordate l’allora frontman dei grillini che, di fronte ad una telecamera, disse che “io col partito di Bibbiano non voglio averci nulla a che fare? Ricordate l’astio contro “il partito che in Emilia Romagna toglieva alle famiglie i bambini con l’elettrochoc per ... Leggi su nicolaporro (Di domenica 31 luglio 2022) Non c’è nulla di sicuro, almeno fino alla formazione ufficiale delle liste. Però i rumor si rincorrono e i cronisti emiliani stanno raccogliendo un po’ di informazioni in questo senso. Pare che Luigi Di, ex leader del Movimento Cinque Stelle, quello del “vaffa” e del “pdmenoelle”, sia pronto non solo ad apparentarsi col partito di Letta, ma anche ad accettare un “seggio sicuro” nella rossa Emilia Romagna. Forse a Modena, cioè a due passi da. Ricordate? Ricordate quel famoso scandalo sui bambini sottrattifamiglie? Ricordate l’allora frontman dei grillini che, di fronte ad una telecamera, disse che “io col partito dinon voglio averci nulla a che fare? Ricordate l’astio contro “il partito che in Emilia Romagna toglievafamiglie i bambini con l’elettrochoc per ...

