Si schianta in moto nella galleria: morto a 37 anni, choc a Lipari (Di domenica 31 luglio 2022) Incidente stradale mortale a Lipari , la più grande delle Isole Eolie. Un 37enne ha perso la vita nella frazione di Canneto in un incidente stradale autonomo con la sua moto . L'uomo ha perso il ... Leggi su leggo (Di domenica 31 luglio 2022) Incidente stradale mortale a, la più grande delle Isole Eolie. Un 37enne ha perso la vitafrazione di Canneto in un incidente stradale autonomo con la sua. L'uomo ha perso il ...

leggoit : Si schianta in moto nella galleria: morto a 37 anni, choc a #Lipari - palermo24h : Incidente stradale a Lipari: si schianta con la moto e muore - peppesava : RT @Ragusanews: Con la moto si schianta in galleria, muore Giovanni Profilio, 37 anni - Ragusanews : Con la moto si schianta in galleria, muore Giovanni Profilio, 37 anni - cronacacampania : Incidenti stradali: si schianta con moto e muore a Lipari - Sicilia - -