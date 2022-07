Serie A, amichevoli oggi domenica 31 luglio: programma, orari, diretta tv e streaming (Di domenica 31 luglio 2022) Sono dieci le amichevoli che coinvolgeranno le squadre di Serie A nel corso della giornata di domenica 31 luglio. Dopo la scorpacciata di ieri, con ben undici squadre del massimo campionato impegnate, il programma odierno propone comunque sfide molto interessanti, come Marsiglia-Milan e Fiorentina-Galtasaray, entrambe alle 18:00. Ad aprire la giornata saranno Monza e San Giuliano City, mentre in serata ecco Reims-Sassuolo e Napoli-Maiorca. Ore 17:30 – Monza-San Giuliano City SEGUI LA PARTITA IN diretta Ore 18:00 – Marsiglia-Milan (Sportitalia) SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA Ore 18:00 – Fiorentina-Galtasaray (Dazn) SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA Ore 20:00 – Reims-Sassuolo SEGUI LA diretta TESTUALE Ore 20:30 – Napoli-Maiorca (Sky Sport) SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA ... Leggi su sportface (Di domenica 31 luglio 2022) Sono dieci leche coinvolgeranno le squadre diA nel corso della giornata di31. Dopo la scorpacciata di ieri, con ben undici squadre del massimo campionato impegnate, ilodierno propone comunque sfide molto interessanti, come Marsiglia-Milan e Fiorentina-Galtasaray, entrambe alle 18:00. Ad aprire la giornata saranno Monza e San Giuliano City, mentre in serata ecco Reims-Sassuolo e Napoli-Maiorca. Ore 17:30 – Monza-San Giuliano City SEGUI LA PARTITA INOre 18:00 – Marsiglia-Milan (Sportitalia) SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA Ore 18:00 – Fiorentina-Galtasaray (Dazn) SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA Ore 20:00 – Reims-Sassuolo SEGUI LATESTUALE Ore 20:30 – Napoli-Maiorca (Sky Sport) SEGUI IL LIVE DELLA PARTITA ...

