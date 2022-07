Serena Bortone | la sua estate super bollente | sexy come non l’avete mai vista

La nota giornalista, conduttrice di Oggi è un altro giorno , riceve un cachet stellare dai vertici Rai: ecco quanto guadagna. La carriera diiniziò ufficialmente dietro le telecamere; prima di lavorare come conduttrice infatti, la famosa giornalista vestì il ruolo di autrice di diverse ...... 'Strasburgo era un posto strano per gli italiani: c'erano tanti italiani immigrati che facevano lavori di fatica e poi c'erano i diplomatici', racconta Letta nello studio di, a Oggi è ...Il conduttore de La Vita in Diretta ancora in luna di miele con il neo-marito: le immagini Il mese scorso, subito dopo la fine degli impegni televisivi, ...Il conduttore torna in onda con La vita in diretta prima del previsto Il retroscena sui programmi di Rai1 Il voto anticipato al 25 settembre e la ...