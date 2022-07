Segnali positivi dalla difesa Vlahovic | fondamentale recuperare | ecco cosa ci ha detto Real - Juve

Aquila6811 : RT @Gianluc93104660: Dall’Inghilterra, segnali positivi… ????????????????????? #terzinosinistro @emersonpalmieri @OfficialSSLazio - Gianluc93104660 : Dall’Inghilterra, segnali positivi… ????????????????????? #terzinosinistro @emersonpalmieri @OfficialSSLazio - MarcoLai_23 : Ho sempre definito problematica la coppia Lautaro-Lukaku per la scarsa propensione del secondo ad attaccare la prof… - GiorgioFreschi : Come contro il Monaco l’#Inter va sotto di due gol ma riesce a rimontare: contro il Lione finisce 2-2 con i gol di… - tuttoreggina : #Reggina - Adana Demirspor 1-0, buone indicazioni per Inzaghi: Cicerelli bene, segnali positivi da Ricci #SerieB -

ItaSportPress

Prima sconfitta stagionale per la Juventus che s'arrende 2 - 0 al Real Madrid: troppo forti i campioni d'Europa di Carlo Ancelotti, ...anche da Cristante che non ha subito la fisicità degli inglesi e da Pellegrini che ha dimostrato di non aver dimenticato il ruolo di centrocampista puro. Quello che è piaciuto della ... Trento dà segnali positivi ma il Cittadella vince con due gol nella ripresa Troppo Real per questa Juve, il gruppo di Carlo Ancelotti è sembrato avanti sotto ogni punto di vista ma almeno per un tempo i bianconeri han tenuto botta. E non mancano i segnali positivi per Max All ...Come riporta l'edizione romana de La Repubblica, il centrocampista della Roma Veretout, a sorpresa, non è volato in Israele per un problema all’adduttore.