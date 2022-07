“Se vince la destra…” | gli intellò masochisti schiumano di rabbia

Leggi su nicolaporro

(Di domenica 31 luglio 2022) 00:00 Aperture dei giornali sui dubbi di Calenda-Gelmini-Carfagna se andare con il Pd. Speranza vuole mettere tutti insieme. 03:16 Tutto ciò a sinistra: ma Tito, Molinari e Panebianco ci spiegano che se la sinistra nonsarà come la vittoria dei comunisti nel ‘48. Roba da matti. 05:40 Franco Gabrielli dice che il governo Draghi non è stato affossato dall’intervento di qualche paese estero. 07:20 Fico potrebbe andare con Fratoianni. Intanto D’Inca e Crippa scappano dal M5s, pronto seggio per loro nel Pd. 08:32 Di Maio fa la lista con Tabacci, ma ne deve imbarcare 21: ciao core. 12:48 Omicidio Civitanova, diventa uno scontro contro Meloni e Salvini, scrive Sallusti, dello sciacallo di sinistra e se la prende con Formigli. 17:35 Ieri ad Avellino un nigeriano ha preso a martellate un cinese uccidendolo, poi colpisce pure in bulgaro. Siamo in campagna elettorale! 19:20 ...