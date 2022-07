Scotto: “Il Sassuolo rifiuta l’offerta del Napoli, ora tocca a Raspadori” (Di domenica 31 luglio 2022) “Il Sassuolo ha rifiutato l’offerta del Napoli per Giacomo Raspadori” lo riferisce il giornalista Giovanni Scotto. Gli azzurri vogliono chiudere con l’attaccante neroverde nel più breve tempo possibile, anche perché tra il Napoli e Raspadori c’è accordo totale. Quello che manca è l’intesa tra le due società, anche perché l’amministratore delegato Carnevali non vorrebbe vendere il giocatore dopo la cessione di Scamacca al West Ham. Raspadori al Napoli: bisogna alzare l’offerta “Il Sassuolo dice no all’offerta del Napoli di 25 milioni per Raspadori e ha dichiarato il calciatore incedibile. Il club azzurro insiste, martedì incontro con ... Leggi su napolipiu (Di domenica 31 luglio 2022) “Ilhatodelper Giacomo” lo riferisce il giornalista Giovanni. Gli azzurri vogliono chiudere con l’attaccante neroverde nel più breve tempo possibile, anche perché tra ilc’è accordo totale. Quello che manca è l’intesa tra le due società, anche perché l’amministratore delegato Carnevali non vorrebbe vendere il giocatore dopo la cessione di Scamacca al West Ham.al: bisogna alzare“Ildice no aldeldi 25 milioni pere ha dichiarato il calciatore incedibile. Il club azzurro insiste, martedì incontro con ...

