Scossa di terremoto nella notte | torna la paura | scattata l’allerta

Una Scossa di terremoto è stata avvertita questa notte dalla popolazione locale. La paura tra i cittadini torna a farsi viva dopo il passato recente. Vediamo tutti gli aggiornamenti, su tutti magnitudo ed epicentro. L'esperienza dei terremoti è una delle più spaventose che molte persone si trovano a vivere senza il loro volere. Quando senti che la terra trema, il tuo unico desiderio è che si fermi il prima possibile e soprattutto che non faccia danni. Spesso però i postumi di un terremoto sono qualcosa di devastante. Un'esperienza che la popolazione che questa notte si è alzata dal letto conosce molto bene, sfortunatamente.

Lieve scossa di terremoto nel Torinese L'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv) di Roma ha registrato una scossa di terremoto di magnitudo 1.8 nel Torinese. Il sisma è avvenuto poco dopo la mezzanotte (00:26:23) di oggi, domenica 31 luglio 2022. L'ipocentro è a una profondità di 12 chilometri nella zona ... Terremoto Campania, sciame sismico nei Campi Flegrei In totale 9 terremoti di magnitudo massima 2.7 Sciame sismico oggi in Campania, iniziato alle ore 5.27 e costituito in totale da 9 terremoti di magnitudo massima 2.7, localizzati nell'area centrale ... Terremoto Filippine: scossa di magnitudo 5.0 Alle 7.50 di questa mattina, domenica 31 luglio, è avvenuto un terremoto nelle Filippine. La scossa registrata è stata di magnitudo 5.0.